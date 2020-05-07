Bakan Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız."
Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz
07.05.2020 - 14:40 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız."
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Varank,
702308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/702308.aspx
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