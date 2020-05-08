Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Erdoğan, "Ülkelerdeki makro dengeler maniple edilerek, IMF’ye gitme yönünde algı oluşturulur. Bugün bizim yaşadığımızın arkasında da böyle bir oyun var, onu görmek lazım" dedi. Türkiye’nin salgın sürecinde model bir başarı ile ayakta durduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi: Koronavirüs döneminde sadece bizde değil, gelişmekte olan ülkelerde de sermaye çıkışı var. Altın ve dolar, güvenli liman oldu. Bu da doları artırıyor. Dış borç ödemeleri, son üç aylık dönemde yoğun şekilde ortaya çıktı. Bu dönemi atlatırsak ve çarklar daha hızlı dönemeye başlarsa, çok ciddi sıkıntı olmaz. Panik havasına girmemeliyiz" dedi.