Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl merkezinde Bağdatlı Mahallesi sahilinde 210 dönüm deniz dolgusu üzerine yapılması planlanan 800 yataklı hastane projesi 2020 yılı yatırım programına alınırken, hastane için uygulama projesi ve ihale dokümanı hazırlanması, hizmet alımına dair hazırlıklar ise devam ediyor. Ortalama bin araçlı otoparkı olması planlanan hastanede 30 adet ameliyathane, 160 tane çift, 320 tek yataklı odaların yapılması planlanıyor. Hastanede aynı zamanda sağlık turizmi ve VIP hastalar için de 100 metrekarelik odalar olacak. Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize’ye yapılması planlanan şehir hastanesinin Sağlık Bakanlığından ‘Olur’ kararı alınarak yatırımın kamu özel modelinden ’Genel Bütçe Kaynakları’ ile ihale edilmesine karar verildiğini söyledi. Yazıcı "Yap-işlet-devret modeliyle değil, milli bütçe ile yapılacak. İnşallah 800 yataklı bir şehir hastanesine Rize kavuşacak" ifadelerini kullandı.