Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı pek çok yönden etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisiyle birlikte sanayicilerin en önemli gündem maddesi, her an her yerden fabrikalarına erişim sağlamak suretiyle üretimi sürdürülebilir kılmak ve maliyetlerini azaltıp verimliliklerini artırarak rekabetçiliklerini korumak oldu. Yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, IIoT, makine öğrenmesi ve görüntü işleme gibi akıllı üretim yönetim sistemleriyle üreticilere dijital dönüşüm mentorluğu yapan teknoloji şirketleri de sanayicilerin global arenada güçlü bir şekilde söz sahibi olabilmelerini sağlıyor.

KOBİ’LER REKABETÇİ OLMALI

İş dünyasının dili, sistemleri ve iş yapış şekillerinin büyük bir değişime uğradığına dikkat çeken Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, gerek büyük çaplı sanayicilerin gerekse Türkiye’deki toplam girişimlerin yaklaşık yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin çağ atlamaları, küresel pazarlarda daha rekabetçi olabilmeleri ve sürdürülebilir büyüyebilmeleri için tek yolun üretim ve yönetim sistemlerini dijitalleştirmekten geçtiğini vurguladı. Özden, Türkiye’deki sanayicilerin dinamiklerine hâkim bir teknoloji şirketi olarak 22 yıldır KOBİ’ler başta olmak üzere tüm sanayi işletmelerinin üretimlerini daha hızlı, çevik, kaliteli ve verimli yönetmeleri için dijital yazılım ve donanım araçları geliştirdiklerini anlattı. Endüstri 4.0 kavramının dünyanın gündemine taşınmasından 15 yıl önce Türkiye sanayiinin dijital dönüşümü için çalıştıklarını ifade eden Özden, bu tecrübeyi Amerika’daki şirketleri üzerinden sınırlarımızın ötesine taşıyarak dünya genelinde 300’den fazla fabrikayı dijitalleştirdiklerini bildirdi.

İKİ AYDA YÜZDE 20 VERİM ARTIŞI

İşletmelerin dijital dönüşüme geçirilmesinin yalnızca dört ila sekiz hafta sürdüğünü belirten Özden “Sanayiciler yaklaşık iki ay sonunda yüzde 20’ye varan oranda verimlilik artışına tanık olmaya başlıyor. Yıl olarak düşünüldüğünde ise örneğin ayda 1 milyon avroluk girdi maliyeti olan bir işletme için 10 ayda yapılan 10 milyon avroluk masraf 8 milyon avroya düşüyor ve işletme yılda 2 milyon avro tasarruf edebiliyor” diye konuştu.

FABRİKALAR 7/24 CEPTE

Aylin Tülay Özden, dijital dönüşüm sayesinde mobil uygulamayla yöneticilerin ve şeflerin gerçek zamanlı olarak tesise ait makineleri uzaktan izleyebildiğini, makinelerinin üretim performansına ulaşabildiğini, böylece işletmedeki muhtemel bir probleme anında müdahale edilirken zaman ve maliyetten tasarruf sağlandığını söyledi.