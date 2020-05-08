Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tıbbi cihazların Türkiye’ye getirilmesinde farklı lojistik sıkıntılar yaşandığı belirtilerek navlun ücretlerinin maliyetleri artırdığı, hava yolu taşıma ücretlerinin de salgın öncesine göre üç beş kat arttığı ifade edildi. Platform adına yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: Özellikle bu dönemde THY uçak kargo filosunun süratle atırılması, kargo ücretlerine yapılan üç beş kat artışın durdurularak fiyatların kriz öncesine çekilmesi sektörümüzü rahatlatacaktır. Tıbbi cihaz sektörünün sağlık hizmetlerine kesintisiz devam edilebilmesinin önündeki en büyük engellerden biri de kamu ve üniversite hastaneleri tarafından satın alınan tıbbi cihazların ödeme vadelerindeki belirsizliktir. Hem ödemedeki bu belirsizlik hem de finansal kaynaklara ulaşma imkanının giderek azalması, tıbbi cihaz sektörünü içinden çıkılmaz bir darboğaza sokmaktadır.