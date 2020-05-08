Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatı, dün 395 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 643,7 lira, Cumhuriyet altını da 2.561 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.719,68 liradan satılıyor.