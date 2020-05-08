Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Nisan ile biten haftada 42 milyar 225 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 61 milyar 867 milyon liradan 3 trilyon 104 milyar 92 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 2 milyar 672 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 986,7 milyar lira oldu.

Tüketici kredileri yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 30 Nisan ile biten haftada 5 milyar 702 milyon lira artarak 527 milyar 505 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 210 milyar 898 milyon lirası konut, 6 milyar 999 milyon lirası taşıt ve 309 milyar 608 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 17 milyar 600 milyon lira artarak 504 milyar 686 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 yükselişle 106 milyar 34 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar 36 milyon lirası taksitli, 60 milyar 998 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif gerileyerek 151 milyar 527 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 105 milyar 221 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 516 milyon lira artarak 662 milyar 970 milyon lira oldu.