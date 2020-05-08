Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ilk modüler mutfak markalarından İntema, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını gözeterek uzaktan proje desteği sağladığını duyurdu. Buna göre; mutfak modeli seçiminden fiyat bilgisinin hesaplanmasına pek çok aşama bu yolla çözümlenecek. Web sitesindeki 'Mutfağını kendin çiz' uygulaması, kendi evinizi ölçerek hayallerdeki mutfağı evdeki oda ölçülerine göre 3 boyutlu tasarlama olanağı veriyor. Mutfağını yenilemek isteyenler, satış şubelerine gelmeye gerek kalmaksızın firmanın web sitesinden ya da sosyal medya hesaplarından form doldurabilecek ya da İntema Mutfak Danışma Hattı ile iletişime geçebilecek.

Mutfak mobilyalarının modeli ve malzeme seçeneklerine göre rengi seçilebilecek

Mutfağını Kendin Çiz uygulamasını kullananlar mutfağının oda ölçülerini girerek, mutfak mobilyalarının modelini ve malzeme seçeneklerine göre rengini seçebilecek, uygulama üzerinde istediği mutfağın bitmiş halini anında görüp istediği değişiklikleri yapabilecek. Bu tasarımı kaydederek firmaya gönderenler ise çizdiği mutfağın fiyatını özel indirim fırsatlarıyla mail yoluyla hemen öğrenebilecek ve proje sorumlusunun çizim kontrolü sonrası siparişe dönüştürebilecek. Telefonla mutfak projelendirme desteği kapsamında; gerekli hallerde tüketicinin evinin ölçülerini alması, fotoğraflarını çekerek iletmesi de istenebiliyor. Tercihleri doğrultusunda tüketiciye evden online çizim desteği sağlanıyor.

İntema Yaşam online satışlara başladı

Ayrıca markanın konsept mağazası İntema Yaşam'ın morhipo.com iş birliği ile ilk kez online satışlara başladığı belirtildi. Elektrikli küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, sofra servis ürünlerinden pişirme gereçlerine, İntema Yaşam mağazasında bulunan pek çok ürün ve onlarca marka morhipo.com'un internet adresinden satışa sunuldu.