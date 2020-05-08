Bakan Pekcan, "Kampanya ile KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, kurumsallaşmasını ve emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan'dan KOBİ'lere destek açıklaması
08.05.2020 - 14:31 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : KOBİ,Bakan Pekcan,e-ticaret,
702601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/702601.aspx
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