Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden çok sayıda medikal kuruluş, aşı çalışmalarına hızla devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, konuyla ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalara açıklık getirdi ve hayvanlar üzerinde aşı deneylerinin başladığı müjdesini verdi.

Bir televizyon programına konuk olan Varank, salgının önlenmesine yönelik bilim adamlarımızın yaptığı çalışmaları ve gelinen noktayı şöyle özetledi:

∂ Aşı çalışmaları kapsamında bilim adamlarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda bir platform kurduk. Bu platformda 17 proje destekliyoruz, bunlardan sekiz tanesi aşı geliştirme projesi.

∂ Aşı için bilim insanları ve üniversitelerle çok sıkı iş birliği içindeyiz. Buradan ilk defa duyurmuş olayım, rekombinant aşıda üç tane hocamız, üç üniversitemiz hayvan deneyleri aşamasına geldi, hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı.

∂ Hayvan deneylerinden sonra klinik çalışmalara geçilecek.

∂ Yerli solunum cihazı üretimi problemsiz devam ediyor. Hedeflenen 5 bin cihaz sayısı yakalanacak. Bu cihaza yurt dışından da talep çok. Öncelik kendi ihtiyaç ve planlamamız. Ev tipi taşınabilir solunum cihazlarının ihracatına başladı.

∂ Yeni nesil teşhis kitlerinin üretimiyle ilgili güzel gelişmeler var. Hızlı sonuç verebilen mikrobiyolojik değil, nanoteknoloji esasına dayanan hızlı tanı kiti belki de dünyada ilk olacak. Haziran ayı gibi prototipini üretmeyi planlıyoruz.