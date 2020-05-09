Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle müşterinin yoğun olarak bulunduğu alanlara yerleştirilecek görsellerde, “Covid-19 aklımda’, Temassız kart kullanmayı unutma”, “Gönlünüz ferah, kartınız temassız olsun”, “Aramızda 1,5 metrenin lafı mı olur?”, Daha çok görüşmek için 14 kuralı unutma” şeklinde ifadeler yer alıyor. Dileyen firmaların görselleri İTO’nun web sitesinde alıp kullanabileceğini söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Covid aklımda diyerek, tıpkı lades oyununda olduğu gibi ‘aklımda’ sözcüğünü uyarı mesajlarıyla canlı tutmayı amaçladık. Mağazalar yeniden açıldığında alacağımız her tedbir, muhtemel ikinci salgın dalgasıyla karşı karşıya kalmamamıza katkıda bulunacak” dedi.

Uyulacak kuralların tezgâhın önündekini de, ardındakini de güven ve sağlık içinde tutacağını belirten Avdagiç “Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşmeyi tamamlayacak tedbirleri hepimiz uygulamalıyız” ifadesini kullandı. Avdagiç ayrıca Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun açıklamalarına harfiyen uyulmaya devam edilmesi çağrısında bulundu.