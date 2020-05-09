Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 lira satış ücretiyle raflarda yerini aldı. Uygulamanın önümüzdeki hafta büyükşehirlerden başlamak üzere diğer illerdeki marketlerde de başlaması bekleniyor.

Maskelerin eczanelerde tanesi 1 liradan satın satışa sunulduğunu belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu “Dileyen herkesin maskeye ulaşması sağlanacak. Ücretsiz maske alanın da daha fazla maske talebi varsa onu da sağlaması mümkün olacak. Biz 10 gün için 5 maske veriyorduk ama bazılarına yetmiyordu. Her gün 2-3 maske kullanması gerekenler oluyordu. En azından ücretiyle beraber istedikleri kadar maske temin etme şansına sahip olacaklar. Bu şekilde, hem sokaktaki herkesin maske takmasını talep ediyoruz hem de erişimlerini sağlamış oluyoruz” dedi.