Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru geldiğini, ödemelerin hesaba yatmaya başladığını söyledi. Bu kapsamda ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39,24 lira, aylık bin 170 liralık ödeme yapılacak. Emekli aylıklarını ise SSK’lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs tarihleri arasında alacak.

Bakan Selçuk ayrıca kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti.