Bakan Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru geldiğini, ödemelerin hesaba yatmaya başladığını söyledi. Bu kapsamda ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39,24 lira, aylık bin 170 liralık ödeme yapılacak. Emekli aylıklarını ise SSK’lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs tarihleri arasında alacak.
Bakan Selçuk ayrıca kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti.
Emekli maaşları erken ödenecek
09.05.2020 - 04:34 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 04:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin maaş desteğinde ödemelerin başladığını belirterek, emekli aylığı ödemelerinin ise 15 - 22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında 700 bini aşkın başvuru geldiğini, ödemelerin hesaba yatmaya başladığını söyledi. Bu kapsamda ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39,24 lira, aylık bin 170 liralık ödeme yapılacak. Emekli aylıklarını ise SSK’lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs tarihleri arasında alacak.
Etiketler : emekli maaşı,
702749 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/702749.aspx
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