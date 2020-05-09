Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl tatile çıkan 100 kişiden 80’i bu yıl yeniden tatil planlıyor. Antalya talebi azalırken, daha çok butik otellerle öne çıkan Muğla ve İzmir’in yıldızının parlayacağı görülen rapora göre, her üç katılımcıdan biri ‘bir otelde kalarak’ tatil yapmak istemiyor. Fakat sağlanan şartlar tatilciyi ikna ederse kararsızların devreye gireceği, otelde tatile yönelik talep daralmasının en fazla yüzde 33 olacağı tahmin ediliyor. Katılımcıların yarısı da vaka sayılarına göre karar vermeyi bekliyor. Yüzde 44’lük oran, günlük vaka sayısının 10’un altına düşmesi halinde tatile gitmeyi düşüneceğini ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 56’sı da günlük vaka sayısının 100’ün altına düşmesi hâlinde tatile çıkabileceğini söylüyor.