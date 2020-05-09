Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Covid-19 süreci ve sonrasında ticaretin yönünü çizmek hedefiyle büyükelçilerle düzenlediği ‘TİM Export Talks’ online panellerinin dördüncüsü AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimî Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ın katılımıyla düzenlendi. Burada konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Karşılıklı olarak yatırımlar, üretim, ticaret, finans konularında daha derin işbirliğini sağlayacak yeni bir yol haritası kaçınılmazdır. Türkiye’nin AB’ye ihracatında atak yapma imkânı var ama oynama alanı dar. Bu nedenle pandemi sonrası normalleşme döneminde Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Anlaşmasının revizyonu ve kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara hızla başlanması gerekmektedir” dedi.

YÜKSEK TARİFE ENGELİ

AB’nin yüzde 50’ler düzeyinde bir oranla Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği pazar olduğunu ve bu unvanını uzun süre devam ettireceğini söyleyen Gülle, şunları kaydetti: “AB’ye ihracatımızda özellikle otomotiv, hazırgiyim, kimyevi maddeler, elektrik elektronik ve çelik sektörlerimiz öne çıkıyor. kimyevi maddeler, su ürünleri ve hayvansal mamuller, otomotiv ve hububat sektörlerindeki birçok üründe ise ülkemizin rekabet gücü yüksek olmasına rağmen AB pazarında yeteri kadar pay alamadığımızı gördük. Toplam 43 üründe Türk ihraç ürünlerimizin rekabet gücü yüksek olmasına rağmen, AB’ye ihracat gerçekleştiremiyoruz; 304 üründe ise ülkemizin AB pazarındaki payı yüzde 1’in altında. Bu ürünlerden bazılarında AB’ye istediğimiz ölçüde ihracat gerçekleştiremememizin nedeni uygulanan yüksek tarifeler ve tarife dışı engeller. Fakat bu ürünler arasında AB’nin; 11,7 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiği ekmekçi mamulleri, 8 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiği yüzey aktif maddeler, 7,4 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiği çikolatalar, kakao ürünleri, 4,3 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiği plastik şişeler, ve 3,3 milyar dolar ithalat gerçekleştirdiği yolcu gemileri dikkat çekiyor. Ürün yoğunlaşmasını azaltmak ve AB pazarında daha etkin olabilmek adına ihracatçılarımızın AB’ye yaptığı ihracatta ürün çeşitliliğini artırması gerekiyor.”

TÜRKİYE KENDİ TEDARİK ZİNCİRİNİ KUŞAK YOLUNU OLUŞTURMALI

AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimî Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, “Önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize muafiyeti konuları gündemimizde olacak. Bizim bu süreçte, sürekli bu konuyu işlememiz lazım. Bunun için AB’deki işadamlarıyla temasımızı artırmalıyız. Avrupa ve Batı Balkanlar’da inovatif KOBİ’lere ihtiyaç var. İş adamlarımız, buradaki özellikle sıkıntı yaşayan bu firmalarla işbirliğine giderek, bu pazara girmeliler. Bunun yanı sıra Brüksel ve ana limanlarda lojistik ofisleri açmalıyız. İstanbul’a yığılmış tedarik zincirini Anadolu’ya taşıyabilmeliyiz. Türkiye kendi tedarik zincirini, kuşak yolunu oluşturmalı. İnovasyonda ön plana çıkmak için Ar-Ge’ye ve ulaştırma sektöründe kombine taşımacılığa yönelmemiz gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.