Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve e-Ticaret portallarının üst düzey temsilcilerinin katıldığı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ekonomisinin çağın gereklerine göre dönüşüm sağlaması açısından en önemli unsurlardan birisinin dijitalleşme olduğuna işaret ederek, “KOBİ’lerimiz, işletmelerimiz, esnafımız ve kooperatiflerimiz e-Ticaret kanalıyla kendilerine yeni ufuklar açma imkânına sahipler” dedi. Kampanyanın temel amacının daha fazla KOBİ’yi e-Ticaret ile tanıştırmak, internetin ve e-Ticaret’in daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmek olduğunu belirten Pekcan, “Bu kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmiş olmayı ümit ediyoruz. KOBİ’lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz” dedi. Kampanyaya 16 elektronik ticaret sitesi, üç elektronik ticaret altyapı sağlayıcısı, iki sanal market, bir sanal yemek servisi, iki ödeme kuruluşu ve bir sivil toplum kuruluşu destek veriyor.