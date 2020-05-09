Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın önde gelen araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car'ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ile mobilite ihtiyacını karşılamak isteyenlere özel kiralama imkanları sunduğunu açıkladı. Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz Nisan ayı boyunca avantaj sağlayan ve Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek bu özel çalışmalar kapsamında, tüm sağlık çalışanları günlük 90TL'ye Toyota Corolla Hybrid seçeneği de dahil olmak üzere kilometre sınırı olmadan araç kiralayabiliyorlar. Sağlık çalışanları ayrıca,kiraladıkları araçlara dezenfektasyon işlemi yapılmış bir şekilde ve ücretsiz olarak sunulan adrese teslim hizmetiyle zahmetsizce erişim sağlayabiliyorlar. Şirket ayrıca ''Yolculuk şartsa Enterprise yanınızda'' sloganıyla, toplu taşıma yerine özel araçla mobilite ihtiyacını karşılamak isteyen herkes için 129 TL'den başlayan ücretsiz adrese teslim hizmetli kiralama olanaklarına da devam ediyor. Tüm kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla kilometre sınırlamaları olmaksızın kiralanabilecek araçlar için şirketin web adresi üzerinden kolaylıkla rezervasyon gerçekleştirilebiliyor.

''Herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyoruz''

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, ''Dünya ile birlikte ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgınına karşı mücadeleye verdiğimiz desteğimiz devam ediyor. Böylesi bir ortamda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyoruz. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, zaruri hallerde evlerinden dışarı çıkmak durumunda kalan vatandaşlarımıza kilometre sınırlamaları olmaksızın sağladığımız özel kiralama şartlarımız yoğun talep görmeyi sürdürüyor. Hizmetlerimizle bundan sonrasında da tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.

Hijyenle kurallarına uygun şekilde ücretsiz adrese teslim araçlar

Verilen bilgiye göre şirket, araç kiralama işlemleri için evinden veya iş yerlerinden çıkmak istemeyen müşterilere yönelik ücretsiz adrese teslim hizmeti sağlıyor. Kullanıcılar, hiçbir ekstra ücret ödemeden dilediği yerde kiralık aracını teslim alıp iadesini gerçekleştirebiliyorlar. Araçların kira dönüşlerinde ve teslimattan hemen önce temizlenmesiyle ilgili önlemlerini de en üst seviyeye çıkaran Enterprise Türkiye, adrese teslim araç hizmetini hijyen kuralları kapsamında ve tam donanımlı koruma önlemlerini alan şirket çalışanlarıyla gerçekleştiriyor.Tüm kullanıcılar, şirketin web adresi üzerinden talep ederek km sınırlamaları olmaksızın kiralama hizmetini alabiliyorlar.