Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede elde edilen başarı, normalleşme sürecinin başlamasına da yol açtı. Türkiye hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto, normalleşmeye yönelik adımlar kapsamında 19 Mart'tan bu yana kapalı olan mağazalarını kontrollü ve kademeli olarak açmaya başladı. İlk olarak cadde mağazaları için harekete geçen şirket, oluşturduğu plan çerçevesinde yoluna devam ediyor. DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, normalleşme sürecinin başladığını, bu süreci çok akıllı ve özverili bir şekilde yönetmek gerektiğini ifade etti.

''Omuz omuza verdik''

Açılış sürecini değerlendiren Serdar Ersoy, ''Toplum sağlığını gözeterek 19 Mart'ta tüm mağazalarımızda hizmete ara verdik. Bu süreçte tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sadece online mağazamızdan ve mobil uygulamamızdan hizmete devam ettik. Salgınla mücadele konusunda ciddi önlemler alındı ve süreci başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Normalleşme süreci başladı,ancak salgınla mücadele yolculuğumuzu sağlıklı bir şekilde tamamlamak adına kontrolü de elden bırakmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bu noktada marka olarak, mağazalarımızı belirlediğimiz yüksek hijyen kuralları çerçevesinde olarak hizmete açtık. Gerek çalışanlarımız gerekse müşterilerimiz için en hijyenik çalışma ve alışveriş ortamını sunduk'' dedi.

''Cadde mağazalarımızı açtık, AVM mağazalarımız en yüksek hijyen uygulamaları ile hazır''

Serdar Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: ''İlk etapta tüm cadde mağazalarımızda hizmet vermeye başladık. 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak olan AVM'lerdeki mağazalarımızı da en yüksek hijyen uygulamalarımız ile açıyoruz. Normalleşme sürecinin başladığı ve tekrar hizmete başladığımız bu günler için ciddi bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını korumak ve hijyenik bir alışveriş ortamını sunmak adına hangi kurallara uyulması gerektiğini saptadık ve bunların alt yapısını oluşturduk. Mağazadaki hava dezenfektasyonu ve ürün hijyeni için ultraviyole teknolojisini kullanmaya başladık. Deneme kabinlerindeki anlık hijyen işlemini en iyi hale getirdik. Mağazalarımızın tamamında müşteri kapasitesini sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirledik''.

DeFacto'nun mağazalarındaki sağlık ve hijyen uygulamaları maddeler halinde şu şekilde açıklandı:

Mağaza girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor.

Mağazaya maskesiz gelen müşterilere girişte maske veriliyor.

Hijyen noktalarındaki el dezenfektanı ile müşteri ve çalışan sağlığı önemseniyor.

Mağazalarda Ultraviyole Hava Temizleme Sistemi kullanılıyor, bu sayede hava sirkülasyonu en hijyenik halde gerçekleşiyor.

Mağaza içi anonslar ile müşterilere sağlık ve hijyen konusunda önemli bilgiler aktarılıyor.

Nano Gümüş İyon Teknolojisi ile periyodik aralıklarla kasa bölgesi gibi ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Ultraviyole Test Noktası ile ürünlerin hijyeni en üst seviyede sağlanıyor.

Denenen ürün, kıyafet ya da ayakkabı hijyen kabinlerinde dezenfekte ediliyor.

Kabin kolları ve kabinler her denemeden sonra dezenfekte ediliyor.

2 metre arayla yerleştirilen adım stickerlar ile sosyal mesafe sağlanıyor.

Kasa noktasında temassız ödeme tavsiye ediliyor, ancak mümkün değilse temas noktaları her müşteriden sonra dezenfekte ediliyor.

Her mağazanın müşteri kapasitesi sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde belirlendi.