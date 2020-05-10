Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun onayıyla; yeni dönemde otellerden restoranlara, havaalanlarından iş toplantılarına kadar pek çok alanda kontroller artırılacak. Yarın açılacak AVM'ler ve taksiler için de dikkat çeken tedbirler geliyor.

DENENMİŞ KIYAFETLER DEZENFEKTE EDİLECEK

Yarın açılacak AVM’lerde bütün kapılar aktif olacak. Maskesiz girilemeyecek. Kişi sayısı, 10 metreye bir olacak şekilde sınırlandırılacak. Ateş ölçümü yapılacak. 38'den yüksek olanlar alınmayacak. AVM ziyaretlerinin üç saatten uzun olmaması tavsiye edilecek. Yemek katındaki masa ve sandalyenin kullanılması engellenecek. Toplu etkinlikler, promosyon uygulamaları, oto yıkama, sigara içme alanı olmayacak. Asansör kullanımı sınırlandırılacak. Asansör içinde durulacak yerler işaretlerle belirlenecek. Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu olacak. Dükkânlara, 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Deneme kabinlerine, 10 dakikadan fazla müsaade edilmeyecek. Mağaza kabinlerinde denenen ürünler ultraviyole ışın veya nano teknoloji ile dezenfekte edilecek. 24 saat başka yerde bekletilecek. Veya yüksek ısıda ütülenerek reyona çıkarılacak. Kabinler her denemeden sonra temizlenecek. Yeme içme üniteleri kapalı tutulacak. Sadece al-götür hizmeti veren restoranlar açılabilecek. Merkezî havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri kullanılmayacak. Gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilecek.

YOLCULUKTA ÇAPRAZ OTURMA

Tren, uçak ve araların son sıradaki koltuklar boş bırakılacak. Buraya seyahat sırasında semptomu çıkanlar oturtulacak. Otobüsler, kapasitenin yarısı kadar yolcu alacak. Yolcuların çapraz şekilde oturması sağlanacak. Havaalanlarında pasaport kontrolde, yolcu ile memurun, korunmasız yüz yüze gelmesi engellenecek. Memur eldivensiz, maskesiz ya da siperliksiz işlem yapamayacak. Üst arama görevlileri de maske-eldiven kullanacak.

OTELLERDE HER GÜN TEMİZLİK

Otellerde isim, adres, iletişim ve pasaport bilgilerinin yanı sıra; son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve seyahat planı sorulacak. Kayıtlar dikkatli alınacak. Camlar günlük temizlenecek. Mekanlar havalandırılacak. Temizliği yapanlar, aynı eldivenle başka odaya girmeyecek. Tekstil ürünleri katlanarak kaldırılacak. Silkeleme yapılmayacak. Bir müşteride Covid-19 çıkması hâlinde, sağlık birimine yönlendirilecek.

RESTORANLARDA AÇIK BÜFELER YOK

Restoran ve kafelerde masalar arasında mesafe en az 1 metre olacak. Çalışanlar maske, eldiven, siperlik kullanacak. Açık büfe olmayacak. Yemek servisini çalışanlar yapacak. Havuzların klor düzeyleri mevzuata uygun olacak. Gerektiğinde artırılacak. Sauna, masaj, spor salonları ile çocuk kulüpleri kullanıma açılmayacak ya da sınırlı rezervasyon alınacak. Çocuk kulüplerinde temizliği zor pelüşler ve top havuzu olmayacak.

ÇALIŞMA HAYATINDA TOPLANTILAR ONLINE

İş yerlerinde tedbirler artırılacak. Fiziki toplantılar olabildiğince yapılmayacak. Bu toplantılar elektronik ortamda, sesli ve görüntülü şekilde gerçekleştirilecek. Bunların mümkün olmadığı toplantılarda katılımcılar için gerekli malzeme tedarik edilecek. Katılımcılara kumanya tipi yemek verilecek. Uygun mesafeli oturma düzeni sağlanacak. Toplantı bitiminde tokalaşma ve toplu fotoğraf çekimine müsaade edilmeyecek.

TARIM İŞÇİLERİ MARKETE TEK KİŞİ

Tarım işçileri, seyahat öncesi muayene edilecek. Sık ateş ölçümleri yapılacak. Virüsle uyumlu semptomlar varsa, seyahatlerine izin verilmeyecek. Maskeler işverenler tarafından sağlanacak. İşçilerin alışverişleri, aralarından seçilecek bir temsilci tarafından yapılacak. Konaklama çadırları arasında en az iki metre olacak. Tuvalet kabinleri, 10 kişiye 1 olacak şekilde planlanacak. Duşlar da 30 kişiye 1 şekilde kurulacak.