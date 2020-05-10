Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecek. Tüm müşteriler tıbbi bez maske takacak ve yolculuk boyunca çıkarmayacak. Gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde, alkol bazlı el antiseptiği veya yüzde 70'lik alkol içeren kolonya bulundurulacak. Bunlar taksiye bindiği anda şoför tarafından müşteriye ikram edilecek. Taksi duraklarında sosyal mesafe en az 3-4 adım olacak. Durakların temizliği de günlük su ve deterjan ile yapılacak. Taksi şoförleri de kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek. Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilecek. Taksilerdeki havalandırma, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olacak.