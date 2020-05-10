Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bali, salgına rağmen kesintisiz hizmet verdiklerini belirterek "Bankamız, salgının ülke ekonomisine etkilerini en aza indirmek amacıyla destek paketi açıklayan ve uygulamaya başlayan ilk özel banka oldu. Bugüne kadar 400 binin üzerinde bireysel ve yaklaşık 50 bin ticari müşterimizin toplam 30 milyar TL’nin üzerinde kredisinin bu dönemde vadesi gelen ödemelerini öteledik. Bunların yanında, hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon TL’lik kaynak sağladık” dedi. Bali, Türkiye İş Bankasının ilk çeyrek rakamlarını da açıkladı. İş Bankası yılın ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,4 artırarak 512 milyar TL’ye çıkararak Türkiye’nin en büyük özel bankası olma unvanını korudu. Bankanın ekonomiye sağladığı finansman desteği ise 317,1 milyar TL’si nakdî, 99,3 milyar TL’si gayrinakdî kredi olmak üzere toplam 416,4 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk üç ayında 1,5 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden bankanın öz kaynak büyüklüğü 58,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,4 düzeyinde oluştu.