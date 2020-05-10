Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan yük treni, Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla Marmaray'dan geçerek Tekirdağ'a ulaştı. Geçiş sırasında Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda trenin makinist kabinine binen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme'ye kadar yolculuk yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 1.200 ton ağırlığındaki trenin 16 vagondan oluştuğunu, 32 konteyner içinde plastik ham maddesi taşıdığını anlatarak "Bundan sonra yükler Asya'dan Avrupa'ya Marmaray'dan kesintisiz olarak geçecek" dedi. Karaismailoğlu, Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun merkezinde bulunan Marmaray'dan altın niteliğinde bir geçiş yaşandığını kaydederek "Marmaray, Asya ile Avrupa'yı kesintisiz olarak bağlayan çok önemli bir noktada. Ülkemiz lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Marmaray da bunun tam ortasında ve altın değerinde" diye konuştu.

HIZLI TREN HATTI ÜÇ YILDA ÜÇ KATINA ÇIKACAK

Demir yollarındaki çalışmalara değinen Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: Samsun ile Sivas arasında 400 kilometrelik bir hattı tamamen yeniledik. Yine Ankara-Sivas arasında çok hummalı bir çalışma var. İnşallah bu yıl içinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı faaliyete sokmuş olacağız. Şu anda 1.200 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızın çalışmaları devam ediyor, işletme hâlinde. Bütün hedefimiz, 2023 yılında bunu 5 bin 500 kilometreye çıkarmak. Böylece 17 bin 500 kilometrelik bir demir yolu hattına kavuşmuş olacağız. Bütün hedefimiz, 2023 itibarıyla yolcu taşımacılığında demir yolunun payını yüzde 4'e, yük taşımacılığında yüzde 10'lara çıkarmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor.