Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlülerin yanı sıra fenomen isimlere de fırsatlar sunan canlı yayınlar; internet, yazılım, kamera, mikrofon, tripod, ışık gibi aksesuar ve dekor harcamalarıyla, yeni bir sektörün oluşmasını da sağladı. Telif haklarına uygun, özgün içeriklerden oluşan, binlerce kişi tarafından izlenebilen programlardan; sponsor ve reklam gelirlerinin yanı sıra tıklama başına ücret ödenmesi sayesinde de gelir elde ediliyor. Bilişim Grubu Başkanı Şenol Vatansever "Artık kurumsal ve bireysel amaçlı birçok kişi sosyal medya platformlarından canlı yayın yapıyor. Canlı yayınlar, ürünleri tanıtma fırsatı sunduğu için, müşteri adaylarına satış yapma fırsatlarını getiriyor" diye konuştu. Prdio Ajansı Koordinatörü Said Gayberi de "Yüksek sayıda takipçisi olan kullanıcıların bir ürün ya da marka hakkında deneyimlerini aktarması modeli, yoğun ilgi görüyor. YouTube gibi platformlar üzerinden canlı yayınlarda, görüntüleme başına da para kazanılıyor" dedi.