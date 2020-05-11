Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 11 Mayıs 2020 dolar ve euro fiyatlarındaki son durum...

Geride bıraktığımız hafta oldukça dalgalı seyreden dolar/TL kuru, tarihi seviyelerini 7,27'nin üzerine taşıdıktan sonra 7,07'ye kadar çekilmişti.

Kur bu sabah 7,09 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki koronavirüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi bulunurken, uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.