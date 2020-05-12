Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli, IPARD ile kırsaldaki kadın ve genç girişimcilere destek olduklarını belirterek "Bu defa da toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro, yani 1,2 milyar TL olan IPARD-II 9. başvuru çağrısı için ilana çıktık. Çağrı kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörlerinde sunulacak projeler desteklenecek. Bunun 104 milyon avrosu hayvancılık sektöründeki yatırımlar için kullanılacak. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri için ise 54 milyon avro, 410 milyon liralık destek bütçesi tahsis edildi” ifadelerini kullandı.