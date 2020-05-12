Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, engelli müşterilere hizmet veren Turkcell çalışanları ile BiP’in geliştirmekte olduğu web üzerinden konferans özelliğini ilk defa test edip işaret diliyle sohbet etti. Erkan “Geliştirdiğimiz teknolojiler insanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Evden çalışmanın, evden eğitimin, uzaktan aile ve arkadaş buluşmalarının devam ettiği bu dönemde kullanıcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda katılımcının aynı anda kolaylıkla kullanabilecekleri ‘uzaktan toplantı çözümü’ üzerine çalışmalarımız devam ediyor. BiP, uzaktan toplantı çözümü ile kalabalık buluşmaların en güvenli adresi olacak. Dijital servislerimiz Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için çok değerli” dedi.

Öte yandan yeni geliştirilen Yüz Yüze uygulaması sayesinde de işitme engelli bireyler Turkcell ve Turkcell Superonline talepleriyle ilgili Görüntülü Çağrı Merkezine ulaşarak bilgi alabiliyor, görüş ve önerilerini iletebiliyor. Görüntülü görüşmeyi başlatmak için önce Yüz Yüze uygulamasını telefona indirmek ve ardından Turkcell Dijital Operatör, İşaret Dilim ve BiP uygulamaları üzerinden görüşmeyi başlatmak gerekiyor.