Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi bağlantı yollarının 20 Mayıs’ta hastane ile hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Karaismailoğlu, hastanenin bağlantı yolları çalışmalarının devam ettiği şantiyedeki incelemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastanenin acil bölümü girişine yapılacak ambulans viyadüğü ile batı girişlerine yapılacak yan yolların yapım çalışmalarında önemli ilerleme sağlandığını dile getiren Karaismailoğlu, yolların söz verildiği gibi 20 Mayıs’taki hastane açılışına yetişeceğini ifade etti.

Karaismailoğlu, ilk etabı tamamlanan ve ikinci etabı 20 Mayıs’ta hizmete sunulacak hastanenin, bağlantı yollarına ilişkin güney yan yolun üstyapı çalışmalarına başlandığını ve hızla ilerlediği belirterek, hastanenin doğu ve batı girişlerine yapılacak yolların yapımında önemli ilerleme sağlandığını da söyledi.

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede en çok faydalanılabilecek sağlık komplekslerinden olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, hastanenin çok hızlı şekilde hizmete girmesi için Sağlık Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Karaismailoğlu, hastanenin erişim yollarının yapımına geç başlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Şimdiye kadar bitirilmesi gerekiyordu ancak bitirmesi gerekenler bu yolları bitirmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak böyle önemli bir projenin mutlaka dört dörtlük şekilde vatandaşımıza hizmet verebilmesi için devreye girdik ve yolların yapımını Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanına alarak inşaat çalışmalarını başlattık. Hastanenin ilk kesiminin açılışını Cumhurbaşkanımız 20 Mayıs olarak ilan etti. 20 Mayıs’ta hastanemizin acil ünitesi açılacak. Söz verdiğimiz gibi 20 Mayıs’ta hastane, yollarıyla beraber hizmet vermeye başlayacak.”