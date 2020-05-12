Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımına başlanan Yeşilköy Hastanesi’nde önemli aşama kaydedildi. Çalışmalarda kaba inşaatın büyük kısmının bitmesinin ardından çevre düzenlemesine geçildi. 34 gün önce yapımına başlanan inşaattaki son durum havadan görüntülendi. Açılışına günler kalan hastanenin biten kısımları için getirilen ofis malzemeleri ise yerleştirildi. İnşaatının çatısı, duvarları ve çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğu hastanenin örnek odaları da bitti. Tamamlanan odalar basın mensuplarına gezdirildi. Odalarda tek yatak ve dezenfektan malzemeleri ve televizyon mevcut. Yeşilköy Pandemi Hastanesi’nde yapılan örnek odalar iki kısımdan oluşuyor. Doktorlar ve hemşireler hastanın yanına girmeden önce veya girdikten sonra özel bölümde kendilerini dezenfekte edecek. İki odanın kapısı senkronize olarak çalışıyor. Odaların kapısı dezenfekte yapılması ve hasta veya hastane içine virüs taşınmaması için aynı anda açılmıyor. Doktor ve hemşireler dezenfekte ettikten sonra kapılar açılacak. İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç - Tuncer Cengiz İHA