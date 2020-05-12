Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? Altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor ve araştırılıyor. Hem güvenli bir yatırım aracı olan hem de yaz aylarının yaklaşması ile birlikte düğünlerde sık sık kullanılacak olan altının fiyatı bugün ne kadar? 12 Mayıs altın fiyatları son durum, güncel durum...

Geride bıraktığımız hafta 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden altının gram fiyatında düşüş sürüyor.

Gram altın 386 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.579 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 1.700 doların hemen üzerinde 1.702,66 dolardan işlem görüyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi. (NTV)