Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone'un mobil müşteri sayısı 2019-20 mali yıl sonu itibarıyla 23,5 milyon olurken, şirketin 4.5G müşteri sayısı 17,5 milyona yükseldi. Türkiye’nin 81 ilinde 20 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone, böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta büyümesi devam etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 174 bin müşteri kazanarak toplam 1,1 milyon müşteriye ulaştı. Ayrıca Vodafone’un “Vodafone Yanımda”, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16 milyonu aştı. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı yüzde 41,2 artış gösterirken kişi başı aylık mobil data kullanımı da 6,2 GB olarak gerçekleşti. 2019-20 mali yılı sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan “Yatırımlarımızın yüzde 99’unu teknoloji yatırımları oluşturuyor. Geleceğe duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.