Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında firmaların maliyetlerini dikkate alarak, 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere tavan ücret tarifesini oluşturdu. Belirlenen tavan ücret tarifesi Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak. Düzenlemeye göre tavan ücretler, yol mesafesine göre değişiklik gösteriyor. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 901-1.000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak. 2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret uygulanacak. Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda belirlenen ücretlere geçiş ücreti de eklenecek.

Öte yandan Bakanlığın kara yolu yolcu taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin de tavan ücret tarifesi belirlendi. Bu tarifelerde, en son yapılan nüfus sayımına göre terminalin bulunduğu ilin nüfusu ile, bulunduğu ilçenin il merkezine uzaklığı esas alınacak. Tavan ücret tarifeleri 31 Temmuz'a kadar KDV dâhil olarak uygulanacak.