Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde birçok şirket, çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirirken bu uygulamaya müsait olmayan bazı iş yerlerinde ise işler tamamen durma noktasına geldi veya bu tedbirler sebebiyle tamamen durdu. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte alınan tedbirler kademeli olarak kaldırılsa da iş ortamının bir anda eskisine dönemeyeceği belirtiliyor. Avukat Mehmet Aslan, KOBİ’lerin salgına karşı ve sonrasında neler yapabileceğini sıraladı:

1- Finansal durumu analiz edin

Tahmin edilemeyen salgın, kriz senaryoları bulunan işletmeler için dahi birçok sıkıntıyı ve soruyu beraberinde getirdi. Ani gelişen ve tüm sektörleri etkileyen pandemi dolayısıyla KOBİ'ler mevcut finansal durumlarını analiz etme şansına yeni yeni ulaşıyor. Öncelikle gelirinizi artıracak noktaları görmek ve işletmeniz hakkında bilinçli kararlar verebilmek adına mevcut finansal durumunuzu analiz edin.

2- İş güvenliğine sıkı tedbir

Koronavirüsün etkilerinin 14 gün sonra ortaya çıktığı bilgisi göz önünde bulundurularak hastalık riski taşıdığı düşünülen çalışanlar söz konusu bu süre boyunca evde bulunmaya teşvik edilmelidir. DSÖ veya Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşlardan gelen ücretsiz malzemelerden yararlanarak bilgilendirme tabelaları asılmalı.

3- Kiraya uyarlama isteyin

Bakanlığın yayınladığı genelge ile faaliyetleri duran bir işletme kararının sona ermesine kadar yani faaliyetlerine devam edeceği zamana kadar kira ödemekle yükümlü değildir. Bununla beraber faaliyetleri kısıtlanan işyerleri de mevcut. Bu durum bazı iş yerlerinin faaliyetlerinin durmasına ya da işlerinin durma noktasına gelmesine veya tamamen durmasına sebebiyet verecektir. Bu durumda işleri tamamen duran kişi idari kararla faaliyetleri durdurulan iş yerleri gibi kira ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır. Fakat işleri durmayan fakat sekteye uğrayan kiracı iş yeri sahibi, işlerinin sekteye uğradığı oranda uyarlama talep etmelidir.

4- Vergi yapılandırmalarına dikkat

Mükellefler 'ivd.gib.gov.tr' adresindeki 'Mücbir Sebep Durum Sorgusu' menüsünden mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarını öğrenebilir. Vergi kayıtlarındaki ana faaliyet kodları belirtilen sektörler içinde olan mükellefler beyan ve ödeme erteleme imkânından yararlanmalıdır. Fiilen mücbir sebep kapsamında yer alan sektörde faaliyet gösteren bir işletme, sistemde kayıtlı ana meslek kodunun farklı olması sebebiyle mücbir sebep kapsamında değil gibi görünebiliyor. Bu mükellefler için de kayıtların düzeltilmesi imkânı var. Bu kapsamdaki mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla başvurulabiliyor.

5- Düşük faizle krediden faydalanın

İşletmelerin öncelikle mevcut istihdam ve finansman destekleriyle bu dönemi atlatmaya çalışması, daha sonra durum değerlendirmesi yaparak hareket etmesi daha doğru olacaktır. Bunu başarabilen işletmeler bu süreçten hiç olmadıkları kadar güçlü çıkacaktır.

6- Online satış imkânı oluşturulabilir

Sosyal medya, KOBİ’lerin hedef kitlelerine doğrudan dokunmalarına olanak sağlarken aynı zamanda bu kritik dönemde hem küçük bütçelerle hedef kitlelere ulaşılmasına hem de ekonomik açıdan tasarruf edilmesine imkân sunuyor.

7- İş birliklerine ağırlık verin

Farklı sektörlerden diğer KOBİ'lerle yapacağınız iş birlikleri, bu zorlu dönemde hem işletmenize gelir sağlayacak hem de müşterilerinizle iletişiminizi sürdürmenize imkân sağlayacaktır.