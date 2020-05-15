Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle paket tur sözleşmelerinde yapılan yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığının yönetmelik değişikliği ile, iptal edilen paket turlar için tüketiciye geri ödeme yapma süresi, fesih bildiriminden itibaren 14 gün olarak korundu.

Ancak, ulaşımı uçakla sağlanan paket turlar için bazı esneklikler getirildi. Ticaret Bakanlığı, salgın nedeniyle seyahat acentalarının yaşadığı ekonomik sıkıntının tüketicinin alacaklarını tahsilini tümüyle imkansız kılmaması amacıyla yeni karar aldı. Ulaşımı uçakla olun turlar için geri ödemenin uçuş yasağı kalktıktan 60 gün sonra başlamasına karar verdi. Bu süreden sonra başlayacak geri ödemeler yine 14 gün içinde tamamlanacak.

Tüketici, bu seçenek yerine zorunlu vergi, harç ve diğer yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç bedeli 14 gün geri almayı da tercih edebilecek.