Bakan Pekcan: Covid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti
Bakan Pekcan'dan sendikasyon kredisi açıklaması
15.05.2020 - 12:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Pekcan: Covid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bu dönemde, Türk Eximbank 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti
Kaynak: AA
Etiketler : Ruhsar Pekcan,
704244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/704244.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER