Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilişim alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden IBM Beacon Ödülleri, 7 Mayıs 2020 tarihinde, IBM Think 2020 Konferansı kapsamında gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle dijital olarak düzenlenen etkinliği tüm dünyadan 90 bin katılımcı takip etti. IBM Beacon 2020 ödül töreninde, Türkiye'yi temsil eden Bulutistan, dünya çapındaki onlarca aday arasından öne çıkarak ödülün sahibi oldu.

Toplamda 17 ödülün sahipleriyle buluştuğu törende kazananlar sektör uzmanları, IBM üst düzey yöneticileri ve sektör analistlerinden oluşan uzman jüri üyeleri tarafından seçildi. IBM Beacon Ödülleri her yıl, iş değerini artırmaya, müşterilerin ve sektörlerin çalışma şeklini dönüştürmeye yardımcı olan IBM çözüm ortaklarına veriliyor.

“Bu ödül inovasyona olan bağlılığımızı artırdı”

Türkiye'yi temsil eden bir teknoloji markası olarak dünya çapında birçok şirketi geride bırakarak IBM Beacon Ödülü kazanmış olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Bulutistan Kurucu Ortağı Begim Başlıgil, “Bu ödül, inovasyona olan bağlılığımızı, son kullanıcılarımıza, onların memnuniyetlerine ve işlerini büyütmelerine olan bağlılığımızın da bir kanıtı. IBM ve SAP platformunu kullanan işletmelerin tamamı, hizmetlerimizden çok mutlu olduklarını söylediler. Bulut çözümümüz, müşterilerimizin daha az kaynakla daha fazla iş yapmalarına, bakım konusunda zamandan ve paradan tasarruf etmelerine ve kesintisiz, her an aktif hizmetler aracılığıyla müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı oluyor. IBM'le çalışarak çok şey başardık ve hizmet olanağımızı yeni pazarlarda geliştirmekten, ortaklığımızı sürdürmekten heyecan duyuyoruz.” dedi.

“Hedefimiz Türkiye'den bir unicorn çıkarmak, iddialı bir ‘TürkCorn' olmak”

Merkezi İstanbul'da bulunan ve yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan marka, 2015 yılından bu yana kesintisiz hizmet veriyor. Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine Türk mühendislerle destek olduklarını belirten Begim Başlıgil, “Dünyada milyar dolarlık ciroya sahip start up şirketlerine unicorn deniliyor. Şu anda olmasa bile yakın gelecekte ülkemiz adına bu potansiyeli taşıyan birçok teknoloji firması olduğuna inanıyorum. Gelecekte neden Türkiye'den de bir unicorn çıkmasın. Son 4 yılın en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olmayı başardık ve şimdi hedefimiz iddialı bir TürkCorn olmak” şeklinde konuştu.

Markadan yapılan açıklamada 2019 yılında, yüksek performanslı ve ilgili regülasyonlara uyumlu katma değerli bulut hizmetleri ile Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2019 Programı'nda, son dört yıllık gelir rakamında 100 katlık bir büyüme ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçildiği bilgisi yer aldı.