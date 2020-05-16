Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Karaismailoğlu, “Böylece vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamalarının önüne geçtik” dedi. Karaismailoğlu, değişiklikle, otoyollardan ücretlerini ödemeden geçiş yapanların geçişten sonra bir hafta olarak belirlenen cezasız ödeme süresini de 15 güne çıkardıklarını sözlerine ekledi. Zonguldak’ta Sultan 2. Abdülhamid Han’ın rüyası olan Filyos Liman İnşaatı’nı yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, yüzde 67’si tamamlanan projenin yıl sonuna kadar hayata geçeceği müjdesini verdi.