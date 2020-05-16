Bakan Karaismailoğlu, “Böylece vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamalarının önüne geçtik” dedi. Karaismailoğlu, değişiklikle, otoyollardan ücretlerini ödemeden geçiş yapanların geçişten sonra bir hafta olarak belirlenen cezasız ödeme süresini de 15 güne çıkardıklarını sözlerine ekledi. Zonguldak’ta Sultan 2. Abdülhamid Han’ın rüyası olan Filyos Liman İnşaatı’nı yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, yüzde 67’si tamamlanan projenin yıl sonuna kadar hayata geçeceği müjdesini verdi.
Köprüden kaçak geçişe 4 kat ceza uygulanacak
16.05.2020 - 04:57 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 04:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, köprü ve otoyollardan kaçak geçişlerde 10 kata kadar uygulanan idari para cezalarının dört katına düşürülmesine yönelik 2018’de yapılan yasal düzenleme doğrultusunda, ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildiğini söyledi.
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704396 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/704396.aspx
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