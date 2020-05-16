Şehirler arası otobüs fiyatlarında geçici düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Apaydın, şunları kaydetti: “Yolcu taşımacılığının yoğun olduğu büyükşehirlerde taksici, dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafı zor günlerden geçiyor. Acilen yeni bir düzenlemeyle fiyatların güncellenmesi gerekir. En azından temmuz sonuna kadar bakanlığımız bize de bir el atmalı. Minibüsçü esnafımız batmak üzeredir. Bakanlığımız talimat verirse kendilerine yardımcı da olabiliriz. Yolcu seviyemiz yüzde 50 aşağı çekildi. Taksilerde yüzde 30, minibüsler ile halk otobüslerinde yüzde 50 zam bekliyoruz. Bununla birlikte bilet fiyatlarının yanı sıra ticari akaryakıt verilerek esnafımızın bu zor günlerinde destek olunmalı.”
Taksi, dolmuş ve otobüs ücretlerine zam talebi
16.05.2020 - 05:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 - 05:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, koronavirüs salgını nedeniyle yolcu taşıma kapasitelerinin yarı yarıya düşürüldüğünü hatırlatarak, taksi, minibüsler ile halk otobüsü ücretlerine zam yapılmasını istedi.
Etiketler : zam,taksi,
704397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/704397.aspx
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