Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut satışlarında İstanbul 6 bin 113 konutla ilk sırada (yüzde 14,3) yer aldı. İstanbul’u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 payla Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 payla İzmir izledi. En az satış olan iller 6 konutla Hakkâri, 7 konutla Ardahan ve 20 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 gerileyerek 17 bin 88 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 451 konut satışı ve yüzde 14,3 payla ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konutla Hakkâri olarak belirlendi. İlk defa satılan konut sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 düşüşle 14 bin 848 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 22 konutla en yüksek payı aldı. İstanbul’u 1.166 konut satışıyla Ankara ve 854 konut satışı ile İzmir takip etti. İkinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 azalış göstererek 27 bin 935’e geriledi.

YABANCILARA 790 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 azalarak 790 oldu. Bu alanda ilk sırada 374 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 150 konut satışıyla Antalya, 47 konut satışıyla Ankara, 30 konut satışıyla İzmir ve 25 konut satışıyla Yalova izledi. Nisanda İran vatandaşları Türkiye’den 157, Irak vatandaşları 103, Rusya vatandaşları 61, Afganistan vatandaşları 54 ve Çin vatandaşları 40 konut

edindi.