Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin imzalı resmi yazıda; Türkiye'den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, ülkeye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirler açıklandı. Buna göre;

¥ Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta alınacak.

¥ Kabul edilecek hastalar, USHAŞ'ın hasta takip sistemine kaydedilecek ve ön onay sonrasında ilgili birimlere izin yazıları yazılacak.

¥ Bir hasta ile birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilecek.

¥ Hasta ve refakatçileri seyahat, ülkeye giriş ve transferlerde; izolasyon, mesafe, temas, maske kullanımı, hijyen gibi konularda belirlenen kurallara uyacak.

¥ Hasta ve refakatçileri, hava yolu ile İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan, kara yolu ile Kapıkule Hudut Kapısı ve Sarp Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapabilecek.

¥ Hasta ve refakatçilerine ücret karşılığında havaalanları ve hudut kapılarında Covid-19 testi yapılacak.

¥ Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastaneler, Bakanlıkca düzenlenmiş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olacak.

¥ Hastanenin müstakil bir servisi yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılacak.