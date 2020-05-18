Şirket, kendi uygulamasının ilk kullanıcısı oldu. Güvenlik önlemleriyle dikkati çeken ve yeni özelliklerle zenginleştirilecek uygulama, gelecek ay mobil platformlarda kullanılabilecek. Uçtan uca şifreleme ve SSL sertifikası ile güvenliği maksimum seviyede tutan uygulama, kullanıcı verilerinin yurt dışına gitmesini önlemek amacıyla Turkcell ve Turksat altyapılarını kullanıyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "BizBize programını intranete yükleyerek yaptık. Kesintisiz, kullanışlı ve gayet hoşumuza gitti. Tebrik ediyoruz" dedi. Bu hafta 42 ülkeye tanıtılacak uygulama; sınıf oluşturma, görüntülü görüşme yapma, sesli arama ve mesajlaşma özelliği ile bütün ihtiyaçlara cevap verecek.
Yerli 'BizBize' uygulaması gelecek ay herkese açılıyor
18.05.2020 - 03:33 | Son Güncelleme: 18.05.2020 - 03:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ASELSAN'ın iştiraki BİTES tarafından geliştirilen video konferans uygulaması, yurt içinde BizBize, yurt dışında XperMeet ismiyle yola devam edecek.
Etiketler : bizbize,aselsan,
704881 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/704881.aspx
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