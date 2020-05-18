Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, kendi uygulamasının ilk kullanıcısı oldu. Güvenlik önlemleriyle dikkati çeken ve yeni özelliklerle zenginleştirilecek uygulama, gelecek ay mobil platformlarda kullanılabilecek. Uçtan uca şifreleme ve SSL sertifikası ile güvenliği maksimum seviyede tutan uygulama, kullanıcı verilerinin yurt dışına gitmesini önlemek amacıyla Turkcell ve Turksat altyapılarını kullanıyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "BizBize programını intranete yükleyerek yaptık. Kesintisiz, kullanışlı ve gayet hoşumuza gitti. Tebrik ediyoruz" dedi. Bu hafta 42 ülkeye tanıtılacak uygulama; sınıf oluşturma, görüntülü görüşme yapma, sesli arama ve mesajlaşma özelliği ile bütün ihtiyaçlara cevap verecek.