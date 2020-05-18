Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öte yandan ülkemize hiç gelmeyen ve müşterilerin istediği özel otomobilleri dünyanın neresinde olursa olsun temin eden şirket, talep edilen aracın tüm uluslararası nakliyesi, ithalatı ve plakalanma süreçlerini de titizlikle yürütüyor. Hypercar’lardan standart bir elektrikli araca, klasik otomobillerden yatırımlık otomobillere kadar her türlü aracı en güvenilir şekilde alıcılarla buluşturma hedefiyle kurulan Albayrac, aynı zamanda Türkiye’deki araçların ihraç edilmesine yönelik hizmetler de sunuyor. Konuyla ilgili bilgiler veren albayrac.com’un kurucusu Ferhat Albayrak “Pandemi olmasına rağmen lüks araçlara yönelik önemli bir ilgi var. “Dünyaya bir kere geleceğiz” düşüncesi ya da hayalini kurdukları araca hızlıca sahip olma isteği satışları bir miktar hareketlendirdi. Şimdiye kadar 600 bin avroluk 2. el bir Ferrari satışı gerçekleştirdik, iki adet de yeni Porsche Taycan siparişi aldık. Klasik otomobillerden, süper sporlara kadar da 10’un üzerinde araç için görüşmelerimiz sürüyor” dedi.