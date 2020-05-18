Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da toplu kullanıma açık AVM'lerde koronavirüsün yayılımını engellemek için alınan bir dizi tedbir hayata girdi. Bu tedbirler kapsamında içerideki havayı filtreden geçirerek tekrar geri veren klima sistemlerinin kullanılması yasaklandı. Bu durum ev ve iş yerlerinde özellikle de sıcak yaz aylarında klimalara başvuranlarda soru işareti oluşturdu.

Klimaların virüsün yayılımı üzerindeki etkisi konusunda bilgiler paylaşan dünya iklimlendirme devi Daikin'in Türkiye CEO'su Hasan Önder şunları söyledi: “Araştırmalar gösteriyor ki koronavirüsün sirküle edilen hava yoluyla bulaşıcılığının arttığına dair kesin bir bilgi yok. Özellikle bireysel kullanıma mahsus ‘ev tipi split klimalar' virüs taşır diyemeyiz. Güvenli ve sağlıklı bir iç ortam havası için alınabilecek birçok tedbir var. Bunların başında maske kullanımı geliyor. Herkesin maske kullandığı, yani bireyin hasta olma durumunda etrafına damlacıklarını bulaştıramadığı senaryoda klima kullanımının herhangi bir sakıncası yok. Klimaların kullanılmaması yaz aylarında kapalı ortamlarda sıcaklığın iyiden iyiye hissedilmesi ve bunaltıcı havanın maske kullanımı da zorlaştırması daha büyük bir tehlike” dedi.

“Merkezi klima ve havalandırma sistemlerine dikkat edilmeli"

AVM, hastane, ofis gibi merkezi klima ve havalandırma sistemlerinin kullanıldığı alanlar içinse bazı uyarı ve tavsiyelerde bulunan Önder, “AVM gibi büyük mekanlarda bizim merkezi sistem dediğimiz VRV, klima santrali, fancoil gibi iklimlendirme ve havalandırma cihazları kullanılıyor. Bu cihazlar tavsiye edildiği şekilde kullanılırsa, virüsün yayılımını artırmaktan ziyade, daha sağlıklı bir ortam sağlayabilirler. Zaten AVM'ler ile ilgili Sağlık Bakanlığı da bir genelge yayınlayarak çalışma şartlarını ortaya koydu. Bu tür sistemlerde havalandırma havası miktarı artırılmalı ve havalandırma sistemi pandemi döneminde 7/24 çalıştırılmalıdır. Taze hava miktarı mümkünse yüzde 100 seviyesinde ayarlanmalıdır. İhtiyaç kontrollü havalandırma devreden çıkarılmalı, klima sistemlerinde fan hızı artırılmalıdır. Tuvalet egzozları 7/24 çalıştırılmalı ve çevreye göre tuvaletlerde sürekli düşük basınç oluşturulmalıdır. Havalandırma sistemlerine, HEPA filtre veya UVC filtrelerin takılması da virüse karşı etkili olacaktır. Ancak yine de en önemli husus sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesidir” ifadelerini kullandı.

“Salgın döneminde elektrik tüketimi düşünülmemeli”

Enerji kullanımında devlet desteğinin önemine de değinen Önder, “AVM, market, otel, plaza gibi büyük yapılarda klimaların belirtilen şekilde tam kapasite kullanılması enerji tüketimini artıracaktır. İşletmecilerin kullanım şart ve tavsiyelerine uymaları, sürdürülebilir hijyen koşulları için daha verimli sistemlere yönelmeleri amacıyla enerji kullanımı konusunda devlet desteği de faydalı olabilir” dedi.