Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olarak nitelendirilen ve temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2008’de atılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde elektrik üretimi başlayacak. Barajın altı türbininden ilki bugün hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılacağı törene; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

YIL SONUNDA TAM KAPASİTE

Ilısu Barajı ve hidroelektrik santrali, her biri 200 megavat gücünde altı türbinden oluşuyor. İlk türbinin bugün hizmete girmesiyle birlikte yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek ve ekonomiye 355 milyon lira katkı sağlayacak. Bu üretim rakamı 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Sonrasında her ay bir türbinin daha hizmete alınmasıyla yıl sonuna kadar barajın tam kapasiteyle üretime geçmesi hedefleniyor. Toplam kurulu gücü 1.200 MW olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde, yılda ortalama 4.120 GWh enerji üretimi gerçekleştirecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

18 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU

Ilısu projesi; baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olurken, barajın tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar kira katkı sunması bekleniyor.

KAYA DOLGU TİPİNDE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin dördüncü büyüğü konumunda bulunan Ilısu Barajı’nın ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde. Dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor. Tesis, temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve bin 820 metre kret uzunluğuna sahip.