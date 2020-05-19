Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GE Yenilenebilir Enerji ve Fina Enerji, Türkiye’de 193 megavat gücünde rüzgâr santralleri kuracak. Söz konusu kurulumun Fina Enerji’nin Türkiye’de bulunan Bağlama, Tayakadın, Yalova ve Pazarköy rüzgâr santralleri için yapılacağı belirtildi. Toplam 193 megavat kapasiteye sahip projelerin 195 bin evin enerji ihtiyacını karşılamaya yeteceği bilgisine yer verilen açıklamada, bu projelerde kullanılacak 156 kanadın üretiminin GE'nin İzmir, Bergama'daki LM Wind Power fabrikasında gerçekleştirileceği ifade edildi.