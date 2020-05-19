Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 384 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384,20 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 545 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 455 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 475 liradan, bin 250 liradan alınan Yarım Ziynet bin 260 liradan ve 626 liradan alınan Çeyrek Ziynet 631 liradan satıldı.