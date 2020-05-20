Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobius "Salgın krizinde işin en kötü kısmını muhtemelen atlattık. Türkiye’nin dünya çapında bir ticaret merkezi olduğunu, dünyanın her yeriyle iş yaptığını, önemli bir ekonomi olduğunu unutmamak gerek. Evet, ödemeler dengesi ve TL konularında sıkıntılar var ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Türk insanı çalışkan. Doğru yaklaşımla bu sorunların üstesinden gelinecek ve ülke toparlanacak. TL’deki değer kaybı da ihracat özelinde fırsata çevrilebilir. Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelere ihracatını artırabilir. Diğer yandan, üretim Çin’den başka ülkelere doğru kaymaya başladı. Türkiye de o ülkelerden biri. Diğer yandan salgınla birlikte özellikle tıbbi ekipman konusunda bir pazar oluştu. Türkiye bu pazarda Çin’i ikame edebilir" dedi.