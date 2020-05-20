Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın ne kadar? Çeyrek gram altın 20 mayıs anlık fiyatları... Yatırımlarını değer kaybetmemesi için altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarının kaç para olduğunu merak ediyor. Gün içinde anlık olarak değişim gösterebilen altın fiyatları haberimizde…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 379,81

Satış: 383,93

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 610,61

Satış: 624,19

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.216,40

Satış: 1.247,34

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.538,28

Satış: 2.079,29

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.440,42

Satış: 2.487,05

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.528,80

Satış: 2.571,60