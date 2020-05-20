Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporuna göre, her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık gıda, tüketicilere henüz ulaşmadan kaybediliyor. Bu, dünyadaki gıdanın 3'te 1'inin çöpe atılması anlamına geliyor. Türkiye'de ise yılda 33 milyon ton ağırlığında çöp toplanıyor ve bunun 14,5 milyon tonunun gıda olduğu görülüyor. İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), ‘Gıda İsrafına Son Ver' sloganıyla yola çıktığı ‘Gıda İsrafını Engelleme Projesi' ile gıdada israfı azaltmayı hedefleyen bir dizi etkin proje ile büyük bir sosyal sorumluluk hareketini hayata geçirdi. Proje kapsamında kamuoyunda gıda israfı konusuna dikkat çekmek, bilinirliği artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması” düzenleniyor.

Üniversiteliler gıda israfını önlemek için yarışacak

Yarışma, üniversite öğrencilerinin hangi bölümde olurlarsa olsun bireysel veya takım olarak katılabilecekleri ve multidisipliner yaklaşımı destekleyen bir yarışma olacak. Gıda israfına son vermek üzere geliştirilecek olan proje, İSTİB bünyesinde belirlenecek jüri tarafından ‘özgünlük/yenilikçilik', ‘yöntem ve süreç', ‘uygulanabilirlik ve/veya kullanılabilirlik', ‘katma değer ve/veya yaygın etkisi' esasları doğrultusunda değerlendirilecek.

Birinciye 30 bin TL ödül verilecek olan yarışma için başvurular 1 Mayıs ayında kabul edilmeye başlandı ve 30 Kasım'da sona eriyor. Yarışma sonunda ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin verilirken 5 bin TL'lik iki mansiyon ödülüyle toplam 65 bin TL'lik ödül dağıtılacak.