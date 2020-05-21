Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerli üretimin daha çok desteklenip ithalatın zorlaşacağı bir dönemin başladığını söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 365 oda ve borsa başkanı ile 61 sektör meclis başkanının katılımıyla 'telekonferans' yöntemiyle gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Buluşması’nda konuşan Albayrak, Covid-19 salgını etkisinin ekonomiye olan etkilerini gidermek, bundan sonra üretim kapasitesinin nasıl yönlendirileceğini belirlemek üzere TOBB üyeleriyle bir araya geldiklerini belirtti ve "Türkiye olarak çok erken kapsamlı ve kararlı bir stratejiyle salgının ekonomiye etkisini azalttık. Ekonomiye verdiğimiz destek 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen krediler, vadesi gelen anapara ve faiz ödemeleriyle bu rakam 350 milyar lirayı, çarpan etkisiyle 600 milyar lirayı aşıyor. Bu, toparlanmayı destekleyecek" dedi. Yerli üretimi tüm politikalarla daha da öncelikli hale getireceklerini söyleyen Albayrak "Tarihî fırsatlara şahit olduğumuz bir döneme giriyoruz. Her alanda daha etkin üretim süreci başlıyor. Bunu değerlendirirsek yeni hikaye yazacağız. Yerli üretimi orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin, ara malların ülkemizde üretilmesi başta olmak üzere yerlileştirme adımlarının hızlandırılması açısından da değerlendireceğiz. Stratejik ve ülkemizde üretilemeyenler haricinde ithalat artık eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri bir dönem Türkiye'yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı. Artık ithalat zor olacak. Üreten, ihracatçı, reel yatırımcı, sanayiciyi daha çok koruyup destekleyeceğiz" dedi.

UCUZ KAYNAK

Yerli üretim için sorumluluk alanları destekleyeceklerini söyleyen Albayrak "Uzun vadeli, düşük maliyetli TL'ye dayalı finansman programını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Düşen faizlerle sanayicinin üretim maliyetleri azalacak" dedi.

ÇARKLARI BİZ DÖNDÜRÜRÜZ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşmenin konuşulmaya başladığını belirterek "Ekonomiyi hayata geçirmeye, çarkları yeniden döndürmeye hazırız. İlk günden itibaren kenetlendik. Bankacılık kredi paketlerini devreye aldı, KGF kapasitesi ikiye katlandı, vergi ve SGK ertelemeleriyle nefes aldık, nefes kredileriyle harekete geçtik. Üç aylık mola bitecek, küresel yarışa devam" dedi.