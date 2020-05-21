Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, 800'ün üzerinde muhtelif ürün için 30 Eylül'e kadar geçici olarak eşya bazında değişen oranlarda yüzde 30'a kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. İş makinesi, vinç, beton karıştırma ve pompa araçları, enjeksiyon makineleri, tarım makine ve aletleri, süt sağma makineleri, torna tezgahları ve aynaları, lehim ve kaynak makineleri, mermer, granit, traverten, radyatörler, alüminyum folyo, ateşleme bujileri, dikiz aynaları, kornalar, fren balataları, krikolar, kauçuk ve plastikten boru ve hortumlar, römorklar, gaz sıvı ve elektrik sayaçları, PVC kaplamaları ve levhalar, fişekler, fotokopi baskı ve yazı kağıtları, kontak lensler, camlar ve camdan eşyalar, şerit metreler, su ısıtıcıları, projeksiyon perdeleri, televizyon alıcı cihazları, hoparlörler, basküller, termometreler, yarı mamul deriler ile diğer belirlenen ürünlere yönelik olarak söz konusu karar uygulanacak.